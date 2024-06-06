منتخب الإمارات بالعلامة الكاملة في تصفيات مونديال 2026 وكأس آسيا 2027

واصل منتخب الإمارات عروضه القوية في تصفيات آسيا المشتركة، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وحقق فوزًا عريضًا على منتخب نيبال بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام السعودية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات.

فرض المنتخب الإماراتي سيطرته على مجريات المباراة منذ انطلاقها، ونجح في افتتاح التسجيل عن طريق حارب عبدالله سهيل في الدقيقة 12، قبل أن يضيف اللاعب نفسه هدفًا ثانيًا في الدقيقة 14.

واستمر الأبيض في هجومه الكاسح على مرمى منتخب نيبال، ليسجل علي صالح الهدف الثالث في الدقيقة 53، قبل أن يختتم حازم عباس الرباعية في الدقيقة 75.

منتخب الإمارات بالعلامة الكاملة

بهذا الفوز، رفع منتخب الإمارات رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، محققًا العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته الخمس التي خاضها.

بينما ظل رصيد منتخب نيبال بلا نقاط في قاع المجموعة، ليودع التصفيات رسميًا، في الوقت الذي ضمن فيه منتخب الإمارات تأهله إلى التصفيات النهائية لبطولة كأس العالم 2026، وحجز مقعده في كأس آسيا 2027.