منتخب اليمن يتعادل سلبيًا مع البحرين بتصفيات كأس العالم 2026

اكتفى منتخبا البحرين واليمن بالتعادل السلبي، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب ستاد البحرين الوطني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

شهدت مباراة اليمن ضد البحرين، حذرًا شديدًا من كلا المنتخبين في بداية اللقاء، حيث ركز كل منهما على تأمين دفاعه ومنع هجمات الطرف الآخر.

تمكن منتخب البحرين من السيطرة على مجريات الشوط الأول، لكنه لم يتمكن من ترجمة سيطرته إلى أهداف، لينهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

حاول منتخب اليمن هز شباك أصحاب الأرض، حينما احتسبت ركلة جزاء له في الدقيقة 45+4، لكن أهدرها عبد الواسع المطري.

في الشوط الثاني، حافظ كل منتخب على نظافة شباكه، ليخرج المنتخبان من اللقاء بنقطة وحيدة.

منتخب البحرين يتأهل لبطولة كأس آسيا 2027

بهذه النتيجة، رفع منتخب البحرين رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثامنة من تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بينما وصل منتخب اليمن إلى 4 نقاط في المركز الثالث.

وبذلك، تأهل منتخب البحرين لبطولة كأس آسيا 2027، كما صعد للتصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.