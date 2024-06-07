الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة جوية على غرب مدينة رفح الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارات جوية عنيفة استهدفت بها محيط منطقة المواصي الساحلية غرب مدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة.

وأمس الخميس، أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم، واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال ومواطنين فلسطينيين، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع

كما اقتحم جيش الاحتلال الاسرائيلي خربة "خلة الفرا"، إحدى تجمعات قرى غرب يطا، جنوب الخليل وداهمت منزل المواطن بسام النواجعة ونكلت به وبأفراد عائلته، وقامت بتفتيش المنزل وتدمير محتوياته، قبل أن تنسحب، ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل بلدة بيت عوا غرب الخليل.