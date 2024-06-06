تحرير 24 محضرًا تموينيًّا لمحال ومخابز مخالفة بالإسماعيلية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

حيث قامت إدارة تموين فايد بالتعاون مع الوحدة المحلية لقرية فنارة، تحت إشراف أحمد منصور مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، بالتعاون مع رئيس مباحث التموين بتنفيذ حملة لإحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من تقديم منتج آمن للمواطنين.

أسفرت الحملة التي تمت بنطاق مركز ومدينة فايد أمس الأربعاء، عن تحرير ٥ محاضر بيع بأزيد من التسعيرة، ٥ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ٣ محاضر لعدم حمل شهادة صحية، محضر تشغيل عمالة بدون شهادات صحية.

كما تم المرور على المخابز البلدية اليوم الخميس، وأسفرت الحملة عن تحرير ٣ محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، ٤ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضرين لعدم نظافة أدوات العجن، محضر لعدم وجود لوحة مواعيد.

كان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية

رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨