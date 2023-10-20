الجمعة 20 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بث مباشر| تضامنًا مع فلسطين.. مظاهرة حاشدة بميدان المجذوب في أسيوط تنديداً بجرائم الاحتلال

لدعم قرارات السيد الرئيس

الاف المواطنين باسيوط
الاف المواطنين باسيوط يشاركون في مسيرة دعم فلسطين
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شارك الآلاف من أبناء محافظة أسيوط في الوقفة التضامنية بميدان  المجذوب دعما للقضية الفلسطينية وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على الأمن القومي المصري وتنديدًا، بالأوضاع في غزة والتأكيد على مساندة القيادة السياسية  وعدم المساس بالأمن القومي المصري.

وردد المشاركون هتافات تسقط تسقط إسرائيل، وتحيا مصر، وربنا معاك ياسيسي ، وفوضناك ياسيسي، وغزه غزه رمز العزة.

وأعلن المشاركون رفضهم المطلق لقتل المدنيين، ومحاولة تهجير سكان غزة، واتباع سياسة العقاب الجماعي، كما اكدوا على ضرورة وصول الإغاثة للشعب الفلسطيني، وشارك في الوقفة التضامنية ممثلين لكل القوي السياسية ، والأحزاب، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وممثلي الأزهر، والأوقاف والكنيسة والنقابات والجمعيات وكل جموع المواطنين بأسيوط.

وأعلنوا أنهم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في السلم والحرب، وفي اتخاذ ما يراه من قرارات حفاظا على الأمن القومي المصري ودعما للقضية الفلسطينية.
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الاف المواطنين باسيوط ينتفضون من اجل غزة

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الأمن القومي المصري أسيوط بمحافظة أسيوط تسقط تسقط إسرائيل
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