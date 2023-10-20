وكيل صحة الشرقية يقود مسيرة حاشدة للتنديد بعدوان الاحتلال

قاد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية اليوم الجمعة مسيرة حاشدة لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي وللتضامن مع الشعب الفلسطيني وللتنديد بالأعمال الوحشية للاحتلال الإسرائيلي.

واكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أن مصر دولة كبيرة ذات سيادة وتمتلك جيشا وطنيا قويا قادرا على الحفاظ على الأمن القومى المصرى وأن الشعب المصرى يوجد اكثر من 105 ملايين مواطن يصطفون جميعا خلف القيادة السياسية والجيش المصرى للحفاظ على أمن مصر واستقرارها، مشددا على أن سيناء وأمن مصر خط احمر.

وأشار إلى أن تهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة معناه الوحيد هو القضاء على القضية الفلسطينية حيث سيتبع ذلك تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية الى الاردن والتصفية العرقية للفلسطينيين في القدس وهذا أمر مرفوض.

وكان الآلاف من أهالى محافظة الشرقية قد حتشدوا عقب صلاه الجمعة اليوم أمام ديوان عام المحافظة في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية والموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة ولتأييد الرئيس في قرارته الشجاعة لوقف العدوان الاسرائيلي الغاشم وعدم تهجير اهالي غزة مما يؤدي لموت القضية الفلسطينية ورددوا هتافات داعمة للرئيس ومنددة بالمجازر الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الأشقاء.

ورفع الاهالي الأعلام المصرية و الفلسطينية ورددوا الشعارات المؤيدة والمساندة للشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني حيث هتفوا "بالروح بالدم نفديك يا أقصي" تحيا مصر " قول ياريس وأحنا معاك" يافلسطين يافلسطين احنا معاكي يافلسطين" " "غزة غزة أرض العزة"

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