الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

محمد حماقي يقيم حفلاته بأمريكا دعمًا لغزة

النجم محمد حماقي
النجم محمد حماقي
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قرر النجم  محمد حماقي التبرع بجميع إيرادات حفلاته المقبلة للهلال الأحمر، وإرسالها لقطاع غزة.

ودون حماقي منشورا عبر حسابه على إنستجرام، يعلن سبب قراره عدم إلغاء حفلاته، مستعينا بكوكب الشرق أم كلثوم، التي كانت دشنت حملة في أعقاب هزيمة يونيو 1967، بإقامة حفلات في المشرق والمغرب، بهدف جمع التبرعات لإعادة بناء الجيش المصري ودعمه.

وقال حماقي إن الفن له قوة ودور فعال في تلك المواقف الصعبة، مستشهدا بدور أم كلثوم، مؤكدا دور استخدام الفن في دعم "أهلنا" في فلسطين، لذا قرر أن تذهب ريع كل حفلاته لدعم "أخواتنا" في غزة.

ويستعد محمد حماقي لإحياء سلسلة من الحفلات الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسابيع المقبلة، ونشر ملصقا دعائيا يتضمن تواريخ الحفلات، التي تبدأ في نيويورك يوم 25 نوفمبر، ثم في هيوستن في اليوم التالي، ليحيي بعدها في ديترويت حفلا يوم 1 ديسمبر.

 ويختتم حفلاته في لوس أنجليس يوم 3 ديسمبر، وكان حماقي عبر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ضد الهجمات الإسرائيلية، مؤكدًا دعمه لهم.

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