3 بعثات اثرية فرنسية وايطالية ومصرية تواصل أعمالها فى الفيوم

تواصل 3 بعثات اجنبية ومصرية اعمالها فى البحث والدراسة والترميم فى مناطق الآثار بالفيوم خلال اكتوبر الحالى.

وصرح الدكتور على البطل مدير عام الاثار فى الفيوم ان البعثة الفرنسية - الايطالية تواصل اعمالها فى منطقة ام البريجات والتى بدأ ت الشهر الماضى وتستمر حتى الشهر القادم ويرأسها العالم الاثرى كلاوديو جالاتسى ويرافقها مفتشى الآثار بالفيوم طارق موسى صابر وابراهيم على وايمان محمود وميرفت عازر .

واستأنفت البعثة الايطالية اعمالها فى منطقة ديميه السباع شمال بحيرة قارون برئاسة الدكتورة باولا دافولى ويرافقها من منطقة اثار الفيوم مروة رجب يوسف وسارة سمير مفتشى الآثار .

وتستمر اعمال ابعثة لمدة شهرين وتشمل إجراء حفائر وعمليات ترميم بالمنطقة.

كما تواصل البعثة المصرية برئاسة الدكتور باسم جهاد اعمالها فى منطقة جرزة للعام السابع على التوالى وكان الدكتور عادل عكاشة رئيس الادارة المركزية لآثار مصر الوسطى قد تفقد اعمال البعثة يوم الأربعاء الماضى، وشاهد اعمال الحفائر فى منطقة المقابر جنوب المنطقة.

ومن المقرر ان تبدأ منطقة آثار الفيوم حفائرها فى منطقة "جعران" خلال الايام القادمة باشراف حسين عبد القادر مدير المنطقة وأشرف صبحى رزق الله مدير الحفائر والبعثات فى منطقة اثار الفيوم.

من المعروف أن 9 بعثات اثرية اجنبية تعمل فى مناطق الآثار المختلفة بمحافظة الفيوم على مدار الموسم.

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