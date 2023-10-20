رئيس جامعة سوهاج: خروج الشباب بهذا الحشد لدعم فلسطين أثبت أنه واعٍ ومتحضر

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إنّ خروج الشباب في كل أنحاء مصر بهذا الكم والحشد الرهيب لدعم فلسطين أثبت أن العالم كله أن شباب مصر واعٍ ومتحضر ويفهم مَن هو العدو وما هو الوطن.

وأضاف "النعماني"، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر: "المنطقة مشتعلة وهناك خطر يداهم مصر من كل حدودها، وهذا الخروج المكثف يثبت أن معدن المصري يظهر في وقت الأزمة، ففي 30 يونيو خرجت كل حشود الشعب المصري في الشوارع مثل ثورة 30 يونيو ومنح الرئيس عبدالفتاح السيسي التفويض لمحاربة الإرهاب".

وتابع رئيس جامعة سوهاج، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، كما رفض شباب مصر هذا الأمر، مشددًا على أن خروج الشباب لدعم القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء كان عفويا.

وواصل: "لا يوجد فارق بين الشباب والبنات، فالبنت المصرية والمرأة المصرية تدرك الخطر الداهم، وبالنسبة للتبرع بالدم، فقد اقترح الشباب ذلك من أجل مساعدة إخوانهم في غزة، وهناك فكرة كي يتبرع الشباب بالمال والموظفين والإداريين وأعضاء هيئة التدريس بجزء من رواتبهم".

https://www.youtube.com/watch?v=dW18aINqVoI