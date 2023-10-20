ولي العهد السعودي: نرفض استهداف المدنيين والبُنى التحتية في فلسطين

الجمعة 20/أكتوبر/2023 - 11:29 ص

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، رفض المملكة القاطع لاستهداف المدنيين في غزة بأي شكل وتحت أي ذريعة.

وقال بن سلمان -خلال افتتاح قمة "الرياض"، بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرقي آسيا "أسيان"، وفقا لقناة (السعودية) الإخبارية- "يؤلمنا في الوقت الذي نجتمع فيه ما تشهده غزة من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء، ونؤكد رفضنا القاطع لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة كانت"، مشددا على ضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية.

وطالب بضرورة تهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول لحل عادل بإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967.

وأشار ولي العهد السعودي، إلى أن قمة الرياض تهدف لتنمية الشراكة والتعاون بما يحقق مصالح الشعوب ويعزز فرص النماء ويرسخ الأمن والاستقرار بين دول المجلس والرابطة، معربا عن تطلعه لتحقيق أقصى استفادة مشتركة من الموارد اللوجستية والبنى التحتية.