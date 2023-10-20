الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه إثر حادث تصادم بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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قررت نيابة كفر صقر اليوم الجمعة، التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه متأثرا بإصابته إثر وقوع حادث اصطدام سيارة به على طريق سنجها مركز كفر صقر وتم  نقله إلى المستشفى المركزي.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز كفر صقر يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي باستقبال "أحمد ح م" 5 سنوات مقيم سنجها دائرة مركز كفر صقر "جثة هامدة".

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل الجثة والتحفظ عليها بالثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر صقر تحت تصرف النيابة العامة.

وتم رفع آثار الحادث من على الطريق وتيسر الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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