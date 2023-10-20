13 شهيدا بينهم 5 أطفال حصيلة مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مُخيم "نور شمس" بطولكرم

الجمعة 20/أكتوبر/2023 - 10:28 ص

ارتفعت حصيلة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم "نور شمس" شرق محافظة "طولكرم" بشمال غرب الضفة الغربية، إلى 13 شهيدًا، بينهم 5 أطفال، حسب ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت عدوانا واسعا على المخيم استمر 27 ساعة متواصلة، منذ فجر أمس وحتى صباح اليوم، استهدفت خلاله بالرصاص الحي وبطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات عددا من المواطنين، ما أدى إلى استشهاد 13 مواطنا، سبعة منهم جرى نقلهم أمس إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، فيما لم يستطع الأهالي ومركبات الإسعاف نقل 5 شهداء، فجرى وضعهم في مسجد أبو بكر الصديق داخل المخيم، بسبب الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال، وسط انقطاع الكهرباء والمياه ووسائل الاتصال عن المخيم.

تمكنت طواقم الإسعاف من نقل الشهداء الخمسة من داخل المسجد إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم عقب انسحاب قوات الاحتلال صباح اليوم، فيما عثر على شهيد آخر بين الأحراش، لتكون حصيلة المجزرة في المخيم 13 شهيدا.

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها على المخيم، منازل المواطنين ونشرت قناصتها على أسطحها، وأطلقت النار بشكل متواصل على كل شيء يتحرك في أزقة المخيم، بهدف القتل، كما خلفت دمارا كبيرا في الممتلكات والمنشآت وجرفت البنية التحتية والشوارع.

