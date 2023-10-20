الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس مستقرة على أغلب محافظات الجمهورية، اليوم الجمعة، ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها بحوالي من درجة إلى درجتين.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس خاصة في المناطق الساحلية مما يعمل على وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال فترة النهار، وخاصة فترة الظهيرة.

وتابعت غانم أن الطقس خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومعتدل تمامًا على السواحل الشمالية المطلة على البحر الأحمر، وحار على المناطق الجنوبية، بينما في فترة الليل يسود طقس مائل للبرودة خاصة في الساعات المتأخرة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك الشبورة المائية التي تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية وتكون كثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء.