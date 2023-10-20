بيريرا: البنا ومحمد عادل الثنائي الأفضل حاليًا

علق البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، على التحفظات التي قد تبديها بعض الأندية أحيانًا على تعيين حكام بعينهم في مبارياتهم أو إبعاد حكام آخرين عنها.

وفي تصريحات تليفزيونية قال إنه لا يقبل أن تتدخل الأندية في عمل لجنة الحكام أو في اختياراته لتعيين الحكام في المباريات، مشيرًا إلى أن لجنة الحكام لا تتدخل في اختيارات الأندية للاعبيها، وبالتالي لا يحق للأندية التدخل في اختيارات لجنة الحكام فيما يخص الأطقم التحكيمية التي تتولى إدارة مبارياتها.

وكشف بيريرا أن الحكم محمد الصباحي بات خارج قائمة الحكام في الموسم الحالي بعدما رسب مرتين في الاختبار البدني، موضحًا أن الصباحي لن يتم الاعتماد عليه في مباريات الدوري الممتاز، بما في ذلك التواجد كحكم فيديو.

وأكمل رئيس لجنة الحكام حديثه قائلًا إن الثنائي محمود عاشور ومحمد الحنفي ستتم الاستعانة بهما ضمن حكام الفيديو فقط في الموسم الحالي من الدوري، فيما قد يحصل الثنائي حسام عزب وخالد الغندور على فرصة أخرى لإعادة الاختبار البدني.

وأضاف بيريرا أن مستوى أي حكم يشهد فترات صعود وهبوط وهذا يعد أمر طبيعي، مشيرًا إلى أن راض بشكل تام عن مستوى الحكام منذ بداية الموسم الحالي وحتى الآن.

وأكمل بيريرا حديثه قائلًا إن حكمي الساحة الدوليين محمود البنا ومحمد عادل هما الأفضل حاليًا من وجهة نظره على الساحة المحلية، مضيفًا أن هناك عددا من الحكام والمساعدين المصريين المرشحين للتواجد في النسخة المقبلة من بطولة أمم إفريقيا، كما أنهم مرشحون كذلك للتواجد في كأس العالم 2026.

وتطرق بيريرا إلى استبعاد بعض الأسماء من تشكيل لجنة الحكام قبل انطلاق الموسم الجاري، تحديدًا الثنائي توفيق السيد وأيمن دجيش، مشيرًا إلى أنه عندما تولى المسئولية في منتصف الموسم الماضي كان الثنائي مسئولان عن تعيينات الحكام، وفضل هو الإبقاء عليهما لنهاية الموسم، لكن مع بداية الموسم الجديد تولى هو المسئولية وبالتالي لم يعد لهما دور أو مكان داخل اللجنة.