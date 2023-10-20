الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيريرا: لا مانع من تصعيد مواهب شابة من الحكام في الدوري الممتاز

بيريرا
بيريرا
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كشف البرتغالى فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن أنه لا يمانع من تصعيد أى موهبة شابة من الحكام فى الأقسام الأقل إلى الدورى الممتاز.
وقال بيريرا فى تصريح إعلامي: "إن عقوبات الحكام ما هى إلا قرارات انضباطية للحد من الأخطاء".
فى سياق مختلف، منح فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكام تعليمات بعدم السماح لأى لاعب للاحتفال بتسجيل الأهداف أكثر من 60 ثانية، مؤكدا أنه سيتم احتساب هذه المدة وقتا بدلا من الضائع مع كل هدف يتم تسجيله. 
وطلب البرتغالي فيتور بيريرا تقييماً شهرياً لجميع الحكام فى الدوري الممتاز ودوري القسم الثاني من المراقبين وأعضاء اللجنة، لمعرفة أفضل الحكام بصفة دورية ومنحهم المباريات المهمة ونهائيات البطولات المصرية، وسيتم الإعلان عن أفضل الحكام بصورة دورية لتحفيزهم.

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بيريرا الحكام اتحاد الكرة
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