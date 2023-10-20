الأمن الباكستاني يعتقل تسعة إرهابيين بينهم عناصر من تنظيم داعش

ألقت الشرطة الباكستانية القبض على تسعة إرهابيين، وذلك خلال عمليات نفذتها في مناطق مختلفة بالإقليم.



وأفادت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة في إقليم البنجاب الباكستاني في بيان اليوم، أن بين المعتقلين قياديين اثنين ينتميان إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وكانا يخططان لاستهداف منشآت حساسة في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب، وتم اعتقالهما خلال عملية أمنية استندت على معلومات استخباراتية.

وأضاف أن باقي الإرهابيين تم اعتقالهم خلال علميات أمنية محدودة نفذت في مدن روالبندي وفيصل آباد ونانكانا صاحب ورحيم يار خان وشيخبورا، مشيرًا إلى مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات كانت في حوزة المعتقلين.