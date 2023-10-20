الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اعتقالات وإصابات إثر قمع الشرطة الإسرائيلية مسيرة في أم الفحم منددة بالعدوان على غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، 12 مواطنًا من مدينة أم الفحم في أراضي عام 1948، واعتدت على آخرين بينهم نساء وأطفال بالقنابل والرصاص المغلف بالمطاط، خلال قمع مسيرة منددة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري، ومطالبة بوقفه فورًا، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت من ساحة مسجد أبو عبيدة بالمدينة، وجابت شوارع وأحياء المدينة، لافتات منددة بالعدوان الإسرائيلي، وأخرى مطالبة بوقفه بشكل فوري، إذ كتب على بعض منها "أوقفوا الحرب"، "أوقفوا المجازر"، "غزة تحترق".

وذكر مصادر لـ "وفا" في أم الفحم أن عناصر الشرطة على الأهالي والنساء والأطفال، الذي أصيبوا بالهلع فيما أصيبت عدة نساء بالرصاص المطاطي، كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عدد من المواطنين والأطفال.

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