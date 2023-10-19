مياه الفيوم تستقبل الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، عدد من طلاب مدرسة التوفيق القبطية الإبتدائية مع بداية العام الدراسي الجديد بمحطة مياه قحافة الجديدة.



وذلك بهدف تعريف الطلاب بمراحل تنقية المياه ابتداءً من المأخذ مرورًا بجميع مراحل التنقية حتى ضخها بشبكات التوزيع للمستهلكين.

وأكد رئيس الشركة أهمية وضرورة رفع الوعي المائي لدى جميع فئات المجتمع بصفة عامة ولدى التلاميذ بصفة خاصة كونهم صناع المستقبل وتعميق شعورهم بالمسئولية وقدرتهم على مواجهة التحديات المائية المستقبلية وزرع السلوكيات المائية الصحيحة من ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المائية من التلوث والإهدار.

وأعرب "النجار"عن ترحيبه بطلاب المدارس بمحطات تنقية المياه والتعاون المثمر والبناء مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

أوضح أن الشركة تسعى بشكل دائم للتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع من أجل نشر الوعي المائي ومواجهة التحديات المائية من أجل تحقيق خطط وبرامج التنمية والاستمرار فى تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتجويدها.

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