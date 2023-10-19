الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كوريا الجنوبية ترفع تحذير السفر إلى إسرائيل ولبنان

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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رفعت كوريا الجنوبية اليوم الخميس تحذير السفر إلى إسرائيل ولبنان، وحثت مواطنيها على مغادرة المنطقة وسط تصاعد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية إنها رفعت تحذير السفر إلى جميع المناطق في لبنان إلى المستوى الثالث، الذي ينصح الكوريين الجنوبيين هناك بمغادرة البلاد.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب)، أن الوزارة قررت رفع مستوى التحذير الخاص بلبنان، مشيرة إلى المخاطر الأمنية الناجمة عن تزايد التوترات بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.

ورفعت الوزارة أيضا مستوى التحذير إلى المستوى الثالث لجميع إسرائيل باستثناء قطاع غزة.

كما تم حث أولئك الذين يخططون للسفر إلى إسرائيل على التفكير في إلغاء أو تأجيل رحلاتهم، وتم إصدار تحذير سفر من المستوى الرابع لقطاع غزة، وهو الأعلى في نظام تحذير السفر الذي يضم 4 مستويات.

يمكن معاقبة الكوريين الجنوبيين الذين يسافرون إلى بلدان أو مناطق مصنفة المستوى الرابع بموجب القوانين ذات الصلة.

ذكرت الوزارة أنها ستراقب عن كثب الوضع على الأرض وستفكر في إجراء مزيد من التعديلات على تحذيرات السفر عند الضرورة.

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كوريا الجنوبية إسرائيل لبنان
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