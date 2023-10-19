الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

برلمانى : لن نسمح بأن تكون مصر بديلا تفرغ فيه القضية الفلسطينية

سامح عاشور
سامح عاشور
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قال النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ إنه لا يوجد سلام بدون عدالة ولن يحل  السلام بالتدمير وتعطيش الشعب الفلسطيني.

وأضاف عاشور خلال مداخلة هاتفية مع قناة "دى ام سى"، أن كلمتي أمس طبيعية من مواطن مصرى تعنيه القضية الفلسطينية، معقبا:" القضية الفلسطينية قضية مصيرية ويجب على  الجيل الجديد أن يعلم ذلك.

ولفت إلى إن هناك معركة حقيقية تدور في العالم وتقودها مصر بشأن فلسطين، حيث بالأمس التقى الرئيس السيسي بالمستشار الألماني في مقابل مؤتمر للرئيس الأمريكي بايدن مع قادة إسرائيل، فمصر تقود دفة التأكيد على عدم تصفية القضية الفلسطينية.

وتابع : لن نسمح بتبرير أجنبي لأن تكون مصر بديلا تفرغ فيه القضية الفلسطينية، ونؤيد القيادة السياسية التي تتمتع بالبراعة والقوة أيضا، وكما وقفت إلى جانبنا القوات المسلحة في 30 يونيو، فقد آن الأوان أن ندعم القوات المسلحة اليوم للدفاع عن الوطن والكرامة والشرف.

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