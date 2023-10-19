الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ياسر الهضيبي: مجلس الشيوخ يعبر عن مشاعر 105 ملايين مواطن مصري

ياسر الهضيبي
ياسر الهضيبي
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قال الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، إن مجلس الشيوخ ومجلس النواب يعبران عن مشاعر وآراء أكثر من 105 ملايين مواطن مصري، لأنهما يمثلان الشعب المصري ويتحدثان نيابة عنه في مختلف القضايا.

وأكد الهضيبي خلال مشاركته في مداخلة هاتفية عبر قناة "دي إم سي"، أن مجلس الشيوخ ومجلس النواب بأكملهما يؤيدون القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن رفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء ودعم جهود تسوية القضية الفلسطينية.

وأضاف: "نحن نساند الرئيس السيسي في جميع الخطوات التي يقوم بها، لأن الرئيس السيسي أكد مرارًا وتكرارًا أن الأمن القومي المصري هو أمر لا يمكن التلاعب به بأي حال من الأحوال".

وشدد على أهمية سيناء كمنطقة استراتيجية لمصر، مشيرًا إلى أنها تضمنت تضحيات الشعب المصري والتزامًا بالدفاع عنها. وأكد أن قضية فلسطين تعتبر قضية رئيسية ومهمة، وأن الرئيس السيسي يظل على اتصال دائم مع شعب فلسطين.

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