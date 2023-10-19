السفير الفلسطيني في القاهرة: مواقف مصر معنا صلبة ورائعة ونثمن رفضها لمخطط التهجير

وجه السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة، الشكر للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي على المواقف المصرية، والتي وصفها بالصلبة الرائعة، إلى جانب الشعب والقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيريه وإقامة دولته المستقلة على أرضه.

وأضاف، خلال مداخلة في تغطية مباشر على قناة "أون" مع الإعلامية سارة حازم: "أثمن ما عبر عنه الرئيس السيسي من رفض كل مخططات التوطين والتهجير وإفراغ الأرض من سكانها وشعبها"، مشيرا إلى أن القانون الدولي يحظر على المحتل أن ينقل سكانها من مدينة إلى أخرى، وإسرائيل لا تريد فقط نقل السكان من مدينة إلى أخرى، ولكنها تريد توزيعهم على دول أخرى.

وتابع: "نرفض كل المخططات القديمة والحديثة التي تتحدث عن نقل الشعب الفلسطيني من أرضه، وبرغم المجازر نتمسك البقاء على هذه الأرض حتى لو أحرقها ودمرها الاحتلال".

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني يعيش كارثة إنسانية وعقوبات جماعية تطال كل الشعب الفلسطيني من النساء والشيوخ والأطفال، ولدينا 15 ألف بين شهيد وجريح، والصور تعكس حجم الدمار الشامل وما يتعرض له الشعب من قصف عنيف وغاشم وما يتعرض له من مجازر على مدار الساعة، منوها أن قطاع غزة بدون كهرباء ومياه للشرب ومواد طبية.