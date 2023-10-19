الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ختام فعاليات دورة مكافحة العدوى لأطباء قسم رعاية الأطفال بالدقهلية

جانب من التدريب
جانب من التدريب
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اختتمت إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بالدقهلية فعاليات الدورة التدريبية على سياسات مكافحة العدوى بقسم رعاية الأطفال حديثي الولادة.

جاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتورة سالي محي الدين مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة وتحت اشراف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.
فيما استمرت الدورة على مدار ثلاثة ايام واستهدفت عدد من اطباء الحضانات بكافة المستشفيات التابعة لمديرية الصحة. 
ومن جانبه أوضح الدكتور هانى حمدى مدير إدارة مكافحة العدوى أن الدورة تضمنت التدريب على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى والسياسات التخصصية بقسم الحضانة.
وأضاف حمدى إلى أن الهدف من الدورة زيادة المعرفة بمعايير الوقاية والتحكم في العدوى وذلك في إطار السعي لتحسين جودة الخدمات وتقديم خدمة طبية آمنة وخفض معدلات العدوى وتقليل فترة اقامة المرضى بالمستشفيات جنبا إلى جنب الحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة.

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