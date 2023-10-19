عضو التحالف الوطني: كافة كيانات التحالف جاهزة لدعم وتأييد بقاء الفلسطينيين في أرضهم

أعلن محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تأييده الكامل لموقف الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم لحقوق القضية الفلسطينية، وحقوق الفلسطينيين فى الدفاع عن أراضيهم.

وقال سيف، خلال تصريح صحفية اليوم، أنه يأيد ويفوض الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات للوقوف أمام العدوان الإسرائيلى الغاشم على الشعب الفلسطيني، ودعمه فى منع تهجير الفلسطينيين من غزة والحفاظ على أراضيهم.

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف اعلن جاهزيته الكاملة فى كافة كيانات التحالف لدعم وتأييد بقاء الفلسطينيين في أرضهم وعدم إجبارهم على التهجير القسري في سيناء، مؤكدا أن مصر لن تتخلي أبدا عن القضية الفلسطينية.

وأشار إلي أن القمة المصرية الأردنية اليوم جاءت فى توقيت هام لأنها، ستبحث وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لحقن دماء المدنيين والأبرياء والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى التنسيق بين البلدين لإداخل المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة.

وأضاف محمد سيف، أن بقاء الفلسطينيين وصمودهم في أرضهم يضمن للقضية الفلسطينية استمرارها، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي، داعيا كافة الدول العربية والإسلامية للوقوف وتأييد مصر فى هذه القضية.