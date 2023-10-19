طلاب «التربية النوعية» بالمنوفية يحتجون ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة المنوفية، اليوم الخميس، وقفة تضامنية حدادًا على أرواح شهداء فلسطين، ورفضًا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما يتعرض له من انتهاكات غير آدمية ومحاولات لتهجيرهم.

جاء ذلك برعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، والدكتور محمد زيدان عميد الكلية، والدكتور هيام مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حسان أمين الكلية وتحت إشراف شريف عبد الجليل مدير إدارة رعاية الطلاب وبالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر.

وجاءت الوقفة ضمن دعوة وجهها اتحاد طلاب الكلية، وأسرة طلاب من أجل مصر داخل أسوار الكلية تنديدًا بما يحدث من اعتداءات في فلسطين ورفضًا لتهجيرهم، وتصفية القضية الفلسطينية، حيث شارك في الوقفة عدد كبير من طلاب الكلية.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد زيدان عميد الكلية، إنّ الدعوة أتت لنصرة أهلنا وأشقائنا في فلسطين ورفضًا لما يتعرضوا له من اعتداءات وتهجيرهم من أرضهم، وتصفية القضية الفلسطينية والتي أشارت إليها القيادة السياسية بالدولة، مضيفًا أنّ الكلية قد قررت إيقاف جميع الاحتفالات بها، خلال الأيام المقبلة، حدادًا على أرواح وشهداء الشعب الفلسطيني.

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