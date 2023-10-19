الإحصاء: 7.1% ارتفاعًا في قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 2022

تستضيف مدينة القاهرة القمة المصرية الأردنية، اليوم الخميس، بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثانى، وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس، وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة الأردن.

وكشفت بيانات الجهاز اليوم الخميس عن ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والأردن لتصل إلى 980.4 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 915.8 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.1%، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية للأردن 726.5 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 711.1 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 253.9مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 204.7مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الأردن خلال عام 2022

1. وقود وزيوت معدنية بقيمة 155 مليون دولار.

2. خضر وفواكه بقيمة 69 مليون دولار.

3. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 55 مليون دولار.

4. محضرات خضر وفواكه بقيمة 42 مليون دولار.

5. منتجات من خزف بقيمة 34 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2022

1.أسمدة بقيمة 143 مليون دولار.

2. منتجات الصيدلة بقيمة 24 مليون دولار.

3. المنيوم ومصنوعاته بقيمة 13 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاته بقيمة 12 مليون دولار.

5. منتجات كيماوية بقيمة 7 مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن 792.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقــابل 774.2 مليــون دولار خـــلال العــام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر9.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 12.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 24.3 %

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 105.6 مليـــون نسمـــة عام 2023، بينمـــا سجــــل عــدد سكان الأردن 11.3 مليون نسمة عام 2023.

وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة الأردن طبقًا لتقديرات البعثة 900 ألف مصري حتى نهاية عام 2023 .