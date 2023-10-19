بلاغ ضد مواطن استولى على مبالغ تأشيرات حج مباشر بطنطا

تقدمت مواطنة بمدينة طنطا ببلاغ رقم 21681 لسنة 2023 يتهم فيه “أ.ص.ع.س” المقيم بقرية دمشيت التابعة لمركز طنطا باستيلائه على مبلغ تأشيرات حج مباشر ويقدر المبلع بحوالي 2 مليون جنيه.

كان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية تلقى اخطارا من مأمور مركز طنطا يفيد ببلاغ من “ح.ا” يفيد باستيلاء (أ.ص.ع.س) على مبلغ مالى بحوالى 2 مليون جنيه بحجة إصدار وتنفيذ تأشيرات للحج المباشر ولم يفى بوعده، مؤكدا أنه قائم بعمل صفحة بالتواصل الاجتماعى فيس بوك

مخصصة للحج تحت مسمى “الحج المباشر” ويتم استقطاب ضحاياه من خلالها.

وبعد التعرف عليه من خلال التواصل الاجتماعى تم مقابلته فى منزله بقرية دمشيت مركز طنطا وتم التأكد بناءا على حد قوله بأن له شقيق يعمل بمجال السياحة الدينية وتم تسليمه عدد من الجوازات والمبالغ المالية التى تم الاستيلاء عليها وعدم الوفاء بإصدار التأشأيرات ولم يتمكن صحاب الجوازات الحصول على تأشيرات الحج، مبينا أن ثمن التأشيرة تقدر بـ220 ألف جنيه.

على الفور أمر مدير المباحث الجنائية العميد محمد عاصم الرائد بسام حشكل رئيس مباحث مركز طنطا بسرعة التحريات والبحث الجنائى فى الواقعة وتحويل التحقيق للنيابة العامة للبدء فى التحقيقات.