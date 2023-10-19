وزيرا خارجية السعودية وسويسرا يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في غزة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع وزير خارجية الاتحاد السويسري إينياتسيو كاسيس، آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها.

وأكد بن فرحان خلال الاتصال حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أهمية وقف كافة أشكال استهداف المدنيين في تلك المنطقة، والتزام جميع الأطراف المتنازعة بما نص عليه القانون الدولي الإنساني.

وحث الأمير فيصل، الاتحاد السويسري بحكم دوره كعضو غير دائم في مجلس الأمن على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدولي، ومن ذلك الدفع بوقفٍ فوري للعمليات العسكرية المستمرة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، مؤكدا أهمية عمل المجلس على تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية وتحديدًا القرارات رقم 242 "1967" ورقم 338 "1973" ورقم 1515 "2003" ورقم 2334 "2016" بما يؤسس لحلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.