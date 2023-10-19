صحة المنيا: الكشف على 1892 حالة بقافلة علاجية بقرية الأشمونين

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

من جانبه، صرح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية التي نفذت بقرية الأشمونين بمركز ملوي على مدار يومي 16 و17 أكتوبر الجاري شملت القافلة توقيع الكشف الطبي فى تخصصات مختلفة (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان - مسالك) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1892 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 349 حالة جراحة، 417 حالة أطفال، 212 باطنة، 105 نساء، 93 أسنان، 180 جلدية، 20 تنظيم أسرة، 286 رمد، 79 قلب، 151 أنف وأذن، وإجراء 127 تحليلًا مختلفًا، و12 موجات صوتية، و5 حالات أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لــ113مترددا، وتم إجراء خلع أسنان لــ7 حالات بعيادة الأسنان وتحويل للمستشفى 37 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ 107 مترددا.