الصين: نشعر "بخيبة أمل عميقة" إزاء استخدام أمريكا حق الفيتو ضد قرار بشأن غزة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، اليوم الخميس، إن بكين تشعر "بخيبة أمل عميقة" إزاء استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار متعلق بغزة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ودعت ماو -على موقع التواصل الاجتماعي "إكس- تويتر سابقا"- مجلس الأمن الدولي إلى الوفاء بواجبه في تعزيز وقف إطلاق النار، وفقا لصحيفة "تشاينا دايلي" الصينية.

يُشار إلى أن البرازيل قامت بصياغة القرار، حيث حصل على 12 صوتا من أصل 15 صوتا في مجلس الأمن، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لمنع التعديلات التي قدمتها روسيا على القرار، فيما امتنعت دولتان هما، المملكة المتحدة وروسيا عن التصويت.