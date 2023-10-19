الاتحاد السكندري ينظم رحلة لجماهيره لمشاهدة لقاء بلدية المحلة في الدوري

أعلنت إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، تنظيم رحلة لجماهير سيد البلد، لحضور مباراة بلدية المحلة، ومؤازرة فريقها بملعب استاد بلدية المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

وأشارت إدارة نادي الاتحاد السكندري، إلي توفير اتوبيسات لنقل جماهيره لملعب إستاد بلدية المحلة، من أمام مقر النادي السكندري بفرع الشاطبي .

ويحل الاتحاد السكندري ضيفاً على نظيره بلدية المحلة، السبت المقبل، على ملعب استاد بلدية المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري فاز على سيراميكا كليوباترا بهدف في الجولة الأولى،

وخسر أمام الإسماعيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية، وتعادل مع الجونة بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة.