شاهد| الهلال الأحمر الفلسطيني لـ «البوابة نيوز»: غزة تشهد كارثة إنسانية حقيقية وانهيار كامل للقطاع الصحي

كشف الدكتور أحمد جبريل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني؛ عن الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة بعد 13 يومًا من التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ردًا على عمليات طوفان الأقصى التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023.

وقال "جبريل" في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: إن الأوضاع في غزة كما يُشاهدها العالم أجمع باتت صعبة وكارثية لأقصى درجة؛ مؤكدًا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يُنفذ مجازر حقيقية وإبادة جماعية بحق المواطنين الفلسطينيين؛ فالمواطنون يقصفون داخل منازلهم والأبراج السكنية حتى سيارات الإسعاف والمستشفيات يتم قصفها.

وأضاف أن القصف العسكري الغاشم المُستمر على غزة منذ 13 يومًا؛ يأتي تزامنًا مع إغلاق المعابر بشكل كامل فلا أحد يستطيع الخروج من غزة ولا الدخول إليها؛ مؤكدًا حتى المُساعدات الإنسانية والوقود والأدوية والمواد الطبية والإغاثية لا يمكن إدخالها.

وأكد مسؤول العمل الإغاثي على أرض الواقع لـ "البوابة نيوز"، أنه بعد 13 يومًا من الحرب على قطاع غزة باتت الأوضاع كارثية تفوق الخيال، وتُنذر بتفاقم الكارثة الإنسانية والصحية في غزة؛ خاصة مع الانهيار الكامل الذي تشهده المستشفيات والقطاع الطبي في غزة.

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وأوضح "جبريل" أن الهلال الأحمر الفلسطيني يعمل على مدار الساعة في قطاع غزة وتتنوع نشاطها أهمها خدمات الإسعاف والطوارئ؛ بالإضافة إلى وجود مستشفيات “الهدى والقدس والأمل” وهم من أكبر المستشفيات في قطاع غزة ومُهددين أيضًا بالقصف الإسرائيلي.

وأشار إلى أن المستشفيات التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في غزة ليست ببعيدة عن القصف الإسرائيلي ولا حتى الطواقم الطبية وعربات الإسعاف؛ لافتًا إلى أن داخل هذه المُستشفيات المُهددة بالقصف 8 آلاف فرد من المرضى والعاملين.

ساعات ونعلن التوقف الكامل لا إغاثات ولا سيارات إسعاف ولاحتى مستشفيات

وحول المخزون الدوائي والطبي والمستهلكات الطبية لـ جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قال "جبريل" لـ البوابة نيوز: بعد 13 يومًا من الحرب لا يوجد أي مخزون نهائيًا لدى الهلال الأحمر؛ نحن في حالة نفاذ كامل للمخزون ونتحدث عن ساعات قليلة ولا يُوجد أي وسيلة إغاثة حتى سيارات الإسعاف سوف تتوقف عن العمل وكذلك المستشفيات؛ بسبب منع الجيش الإسرائيلي من دخول المواد الطبية والوقود إلى غزة.

وحول جهود الإغاثة لذوي الأمراض المزمنة والسرطانات والغسيل الكلوى؛ أكد "جبريل" أن كل شيء في غزة بات تحت القصف الغاشم؛ فالشبان يُقصفون ويقتلون والنساء والأطفال؛ ولم يعد أي أدوية مزمنة في غزة؛ مشيرًا إلى أن مرضى غسيل الكلى بحاجة إلى 3 جلسات أسبوعيًا ولكن الآن يتم تشغيل الطاقة القصوى وبسبب امتلاء المستشفيات بالمصابين والجرحى.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني عبر بيان رسمي له؛ إن طواقمه في قطاع غزة تعاملت مع 1246 شهيد و4111 إصابة منذ بدء التصعيد العسكري، مؤكدًا استمرار تقديم الخدمات الطبية والإنسانية بمستشفى القدس؛ رغم تهديدات قوات الاحتلال المٌتكررة بإخلاء المستشفى.

في السياق ذته، أعلن مدير مستشفى شهداء الأقصى في غزة إياد الجبري عن نفاد العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدًا استقبال المستشفى لمئات الجرحى يوميًا جراء القصف الإسرائيلي وسط ظروف بالغة الصعوبة؛ محذرًا من انهيار وشيك لمستشفى شهداء الأقصى. حسب تصريحات متلفزة.

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وصباح اليوم الـ 13 من استمرار القصف الإسرائيلي على غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن خروج 3 مستشفيات عن الخدمة كليًا في قطاع غزة بالإضافة إلى تضرر 25 مستشفى بشكل جزئي جراء قصف الاحتلال.

وقالت الأمم المتحدة إن العدد الهائل من المصابين جراء غارات إسرائيل المتواصلة على غزة تُجبر الأطباء على إجراء عمليات جراحية على الأرض وفي القاعات والطرقات دون تخدير. مُحذرة من انهيار القطاع الطبي بشكل كامل في غزة.

وبدوره، قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة في غزة: إن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق العائلات بلغ 433 عائلة وصل منها 2421 شهيدًا فقط ولازال المئات منهم تحت الأنقاض؛ مُتوقع وجود أحياء بين المفقودين تحت الأنقاض ولكن عملية الوصول إليهم تواجه صعوبات كبيرة بسبب الاستهداف المستمر وضعف الإمكانيات.

وأضاف أن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي لـ 12 يومًا على التوالي بلغ 3478 شهيد و12065 مصاب؛ مؤكدًا أن حصيلة ضحايا المجزرة هي الأكبر والأعنف التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي جراء قصف مستشفى المعمداني بلغت 471 شهيدًا ولازالت 28 حالة حرجة و314 إصابة.