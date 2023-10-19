أمين شئون الصناعة والتجارة بـ"مستقبل وطن": نحن دائما داعمون للقيادة السياسية والدولة

تحدث الدكتور سمير صبرى أمين شئون الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، ومقرر لجنة الاستثمار المحلي والخاص بالحوار الوطني، عن بيان حزب مستقبل وطن والذى يدعم ويؤيد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الحفاظ على مصر.

وأشار "صبري"، في تصريحات صحفية له اليوم، إن حزب مستقبل وطن دائما داعماً للقيادة السياسية والدولة، مؤكدا أن هناك تمثيلا حقيقيا للشعب المصري الـ105 ملايين مواطن وداعمين الرئيس السيسي في كل قراراته.

وأضاف الدكتور سمير صبرى، أنه عقب إعلان الرئيس السيسى خلال مؤتمره مع المستشار الألمانى عن إعطاء الشعب تفويض للوقوف بجانب القضية الفلسطينية إذا أراد ذلك ورفض تهجير أهالى غزة، عقدنا اجتماعا عاجلاً وتم التأكيد على جاهزية الحزب ودعمه بشكل مطلق للرئيس".

جدير بالذكر، أن الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، عقدت اجتماعا عاجلا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، وذلك في ضوء الأحداث الجارية التي يشهدها قطاع غزة، وفي ظل تمسك القيادة السياسية بقيام الدولة المصرية بمسئوليتها تجاه القضية الفلسطينية، واستجابة للمشاعر الوطنية العامة والتلقائية.