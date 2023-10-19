بعد استشهادها.. من هي جميلة الشنطي التي اغتالها جيش الاحتلال؟

أعلن المجلس التشريعي بقطاع غزة، الخميس، عن مقتل النائبة جميلة الشنطي عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إثر قصف من جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلها الليلة الماضية.

والشنطي من مواليد مخيم جباليا عام 1957 وحاصلة على درجة الدكتوراه في الإدارة التربوية، وترأست العمل النسوي لحركة حماس لسنوات عديدة، واُنتخبت عام 2006، عضوا في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة للحركة.

وفي عام 2013، عينت الشنطي "وزيرة" للمرأة في الحكومة بغزة، وفي العام 2021 تم انتخاب الشنطي كأول سيدة تصل لعضوية المكتب السياسي لحركة حماس.

وبمقتل الشنطي، يرتفع عدد قادة حماس الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الجاري إلى 6 أشخاص.