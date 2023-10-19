تنكيس الأعلام والوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين بمدارس الغربية.. صور

تابع المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم الخميس، متابعة مدرسة مجمع الشهيدين جابر والبحيري بخرسيت للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، بحضور إيمان عبد المعز، مدير عام الإدارة التعليمية بشرق طنطا.

وشهد وكيل الوزارة طابور الصباح بمدرسة مجمع الشهيدين جابر والبحيري بخرسيت للتعليم الأساسي، حيث تم تنكيس العلم المصري، والوقوف دقيقة حداد على شهداء فلسطين.



واكد وكيل الوزارة، أنه تم تنكيس العلم المصري والوقوف دقيقة حداد على روح شهداء فلسطين بجميع مدارس المحافظة، تنفيذا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومعالي محافظ الغربية، مضيفاً بأن حالة الحداد ستستمر لمدة ثلاثة أيام بجميع المدارس.

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