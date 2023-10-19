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الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تنكيس الأعلام والوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين بمدارس الغربية.. صور

حداد في طابور الصباح
حداد في طابور الصباح
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تابع المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم الخميس، متابعة مدرسة مجمع الشهيدين جابر والبحيري بخرسيت للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، بحضور إيمان عبد المعز، مدير عام الإدارة التعليمية بشرق طنطا.

وشهد وكيل الوزارة طابور الصباح بمدرسة مجمع الشهيدين جابر والبحيري بخرسيت للتعليم الأساسي، حيث تم تنكيس العلم المصري، والوقوف دقيقة حداد على شهداء فلسطين. 


واكد وكيل الوزارة، أنه تم تنكيس العلم المصري والوقوف دقيقة حداد على روح شهداء فلسطين بجميع مدارس المحافظة، تنفيذا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومعالي محافظ الغربية، مضيفاً بأن حالة الحداد ستستمر لمدة ثلاثة أيام بجميع المدارس.

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التربية والتعليم بالغربية التعليم الفنى المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم تنكيس العلم شهداء فلسطين
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