بالفيديو.. محلل سياسي: العلاقة بين أمريكا وإسرائيل ظهرت بصورة كبيرة في الأحداث الأخيرة

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، عن الدعم الأمريكي لإسرائيل، إن العلاقات بين البلدين وطيدة وظهر في المواقف الأخيرة وتأكيد العلاقة الوثيقة بينهما.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمبعود، عبر برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتل أبيب، ظهرت بصورة كبيرة في الأحداث التي تشهدها فلسطين وقطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، مبينا أن أمريكا أرسلت حاملة طائرات لدعم الجيش الإسرائيلي في الحرب على غزة وارتكاب الجرائم.

وأشار إلى أن هناك مساندة كبيرة من واشنطن لتل أبيب في العديد من المجالات والملفات، موضحا أنه الولايات المتحدة الأمريكية عملت على منع إقامة تظاهرات للتنديد بما تقوم به إسرائيل في غزة ومنع رفع علم فلسطين.

كما أكد أستاذ العلوم السياسية، أنه يوجد انحياز كبير من الولايات المتحدة لإسرائيل.

وشدد على أن الانتهاكات التي تقوم به إسرائيل ضد أعراف القانون الدولي والحرب وهو ما يعرضها للعقاب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن القصف المستمر من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يتم وصفه بالوحشية انتهاك صارخ للقوانين ويحتاج إلى وقفة والتصدي لهذه الجرائم.

