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الخميس 19 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وكيل تعليم الجيزة تقف حداد بأرض طابور وجيه بغدادي بجنوب الجيزة التعليمية

دقيقة حداد على شهداء
دقيقة حداد على شهداء غزة
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حضرت الأستاذة سمية الخطيب وكيل مديرية الجيزة التعليمية وعبد المقصود السعيد مدير عام طابور الصباح بمدرسة وجيه بغدادى الثانوية بنات والتابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية

وقد تم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني بأرض  إضافة لتنكيس الأعلام بالمدراس والإدارات التعليمية ولمدة خلال أيام الحداد تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وذلك بناء علي تعليمات  رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ومعالي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والأستاذ أشرف سلومة وكيل الوزارة وتضامنا مع وقفة مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

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إدارة جنوب الجيزة التعليمية التربية والتعليم بالجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني
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