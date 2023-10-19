دراسة : ركوب الدراجات في المدارس يعزز الصحة العقلية

أظهرت دراسة جديدة، أن ركوب الدراجات في المدارس، يعزز من الصحة العقلية، وفقًا لـNpr.

ركوب الدراجات يعزز الصحة العقلية

وأوضح العلماء، أن تعليم مهارات ركوب الدراجة لطلاب المدارس المتوسطة كجزء من فصول التربية البدنية قد يساعد في تحسين صحتهم العقلية.

وكشفت الدراسة الجديدة، أن تأثيرات فصل ركوب الدراجات لمدة 6-8 أسابيع، والذي يتم تدريسه في المدارس في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقال شون ويلسون، الباحث في كلية الطب بجامعة لوما ليندا والمؤلف الرئيسي للدراسة: لقد رأينا أن هناك فوائد للصحة العقلية لجميع السكان، مضيفًا: الشيء الرئيسي هو النظرة الإيجابية للحياة.

وأكدت الدراسة، أن فوائد الصحة العقلية للتمرين موثقة جيدًا، وأي شخص عاش حتى المدرسة الإعدادية يعرف أن تلك السنوات، يمكن أن تكون صعبة بشكل خاص.

وتأتي الدراسة الجديدة في وقت تظهر فيه الأبحاث أن الشباب في جميع أنحاء الولايات المتحدة يعانون من مشاكل الصحة العقلية.

وشملت الدراسة أكثر من 1200 طالب، تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عامًا، مسجلين في المدارس المتوسطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة التي قدمت برنامجًا يسمى Ride for Focus من منظمة Outride غير الربحية، التي تجري أبحاثًا وتوفر برامج ومعدات ركوب الدراجات للشباب - وخاصة طلاب المدارس المتوسطة.

مشاركة الطلاب في ركوب الدراجات لمدة 3 أيام

وشارك الطلاب في فصل ركوب الدراجات لمدة 3 أيام على الأقل في الأسبوع، لمدة لا تقل عن 6 أسابيع، لقد تعلموا مهارات السلامة أثناء ركوب الدراجات والمناورة في الهواء الطلق مع رفع معدل ضربات القلب والاستمتاع فقط. أكمل الطلاب استبيانات فحص موحدة قبل وبعد البرنامج المصمم لقياس رفاهيتهم.

وقال الدكتور آلان ريس، أستاذ الطب النفسي وطب الأطفال في كلية الطب بجامعة ستانفورد، إن التمرين بشكل عام هو أكثر أشكال الوقاية والتدخل المستندة إلى الأدلة والأرخص التي يمكن للبشر القيام بها من أجل صحتهم العقلية.

وأضاف، أنه في حين أن العديد من أشكال التمارين متوسطة الشدة تقدم فوائد للدماغ، فإن جوانب ركوب الدراجات تمنحها التفوق على الأنشطة البدنية الأخرى.

والمدرسة المتوسطة هي الوقت المناسب لتشجيع الأطفال على تبني فوائد ركوب الدراجة.