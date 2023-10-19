أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 290 ألفا و680 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 290 ألفا و680 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و992 دبابة و9 آلاف و437 من المركبات المدرعة و6 آلاف و983 من النظم المدفعية و818 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و548 من أنظمة الدفاع الجوي و320 طائرة مقاتلة و324 مروحية و20 سفينة حربية، فضلا عن 9 آلاف و377 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 985 من المعدات الخاصة و5 آلاف و318 طائرة مسيرة وإسقاط 1534 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.