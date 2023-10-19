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الخميس 19 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن يدرس طلب تمويل لإسرائيل بـ 10 مليارات

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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قال مصدر مطلع إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدرس طلب مساعدات بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا و10 مليارات دولار لإسرائيل، ضمن طلب إنفاق إضافي سيرسله بايدن إلى الكونجرس بحلول غدًا الجمعة.

وكان الرئيس الأمريكي أكد أنه سيطلب هذا الأسبوع من الكونغرس الموافقة على حزمة مساعدات "غير مسبوقة" لإسرائيل.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يطلب بايدن من الكونغرس إقرار مشروع قانون الإنفاق التكميلي بسرعة، إذ تسعى واشنطن للتعامل مع تبعات تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

ويشمل التمويل الإضافي 60 مليار دولار لأوكرانيا، فيما تتطلع الولايات المتحدة لمواصلة دعم أوكرانيا في تصديها للعمليات العسكرية الروسية.

وقالت مصادر مطلعة إن بايدن يدرس تقديم طلب تمويل إضافي بنحو 100مليار دولار يشمل مساعدات دفاعية لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان، بالإضافة إلى تمويل للجهود المبذولة لتعزيز الأمن على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.

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