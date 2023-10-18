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الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البارالمبية تدعم قرارات الرئيس السيسى للحفاظ على أمن البلاد

الدكتور حسام الدين
الدكتور حسام الدين مصطفى
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أصدرت اللجنه البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى بيانا تعبر فيه عن  تأييدها ودعمها الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الموقف المصرى من القضية الفلسطينية ورفضه الواضح لاستهداف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء والافعال  الاجرامية التى ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والأطفال  العزل.

واشادت بتعامل  الرئيس مع الوضع الراهن ودعوته لإيقاف نزيف الدماء والمجازر المتلاحقة التى ترتكب بحق الشعب الفلسطينى... مؤكدة دعمها لخطوات القيادة السياسية في منع تهجير الفلسطينين قصريا إلى مصر وخاصة سيناء، في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وضياع حقوق الفلسطينيين في استعادة أرضهم إلى الأبد.


وأكدت اللجنه البارالمبية وجميع أسرة الرياضة من ذوى الاعاقة وقوفها الكامل مع الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية بهذا الشأن مهما كان الثمن، مشددة على أن الأمن القومي المصري خط أحمر، والعبث بمقدرات الشعب المصري أو محاولة اقتطاع جزء من أرضه هو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.

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اللجنة البارالمبية الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الدكتور حسام الدين مصطفي
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