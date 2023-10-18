نائب التنسيقية: الاحتلال ارتكب جرائم حرب

هاجم النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ما أسماه جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال ضد الأشقاء الفلسطنيين بدءا من جريمة مجزرة بحر البقر وصولا الى حادث استهداف مستشفى المعمدانى بغزة.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ المنعقدة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، للنظر في تطورات الأوضاع فى فلسطين.

و قال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ باسمي و بأسماء نواب التنسيقية نفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ الاجراءات المناسبة لحفظ سلامة ووحدة الاراضي المصرية. وأضاف “ أقول لكل الشعب المصري علينا بالمثابرة حتى تدخل المساعدات وأختتم قائلا لبيك غزة لبيك غزة لبيك مصر”.

