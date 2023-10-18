مندوب مصر بمجلس الأمن: نرفض سياسة الكيل بمكيالين (فيديو)

أكد السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر بمجلس الأمن الدولي، إن مصر ترفض وتدين الإرهاب وأي استهداف للمدنيين، وترفض سياسية الكيل بمكيالين، وتدين هجمات إسرائيل على مستشفى المعمداني.

وتابع مندوب مصر، في جلسة لمجلس الأمن الدولي، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": إننا نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ونطالب بحماية المدنيين، وضرورة إيصال المساعدات للمدنيين.

كما شدد على عدم التعرض للمنشآت الطبية والمدنية من جانب الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا رفض مصر التهجير القسري لسكان قطاع غزة، وضرورة بذل كل الجهود لإطلاق سراح الأسرى كافة.