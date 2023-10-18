وزير الخارجية اللبناني: استمرار العدوان على غزة يمكن أن يشعل نيرانًا قد تلتهم المنطقة بأكملها

طلب وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بو حبيب من جدة خلال مشاركته بالاجتماعي الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي، من المجتمع الدولي تحمل مسؤولية كبرى يوقف المعايير المزدوجة والدعم الأعمى للمحتل".

وقال: "إن الحصار المفروض على غزة، والذي يؤثر على أكثر من مليوني فلسطيني، يشكل جريمة صارخة ضد الإنسانية".

وتابع بو حبيب: "إن لبنان، هذا البلد المحبّ للسلام، يوجه تحذيرًا صارخًا اليوم: استمرار العدوان على غزة يمكن أن يشعل نيرانًا قد تلتهم المنطقة بأكملها".

كما أجرى وزير خارجية لبنان سلسلة مشاورات واجتماعات تشاورية مع ٨ وزراء خارجية مشاركين في الاجتماع الوزاري: فلسطين، العراق، الإمارات العربية المتحدة، تونس، البحرين، الكويت، باكستان وإندونيسيا.

وقال بعد لقائه وزير خارجية المملكة العربية السعودية الامير فيصل بن فرحان آل سعود: نعوّل على دور المملكة المحوري لإعادة التوازن للشرق الأوسط.

