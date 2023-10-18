ads
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية اللبناني: استمرار العدوان على غزة يمكن أن يشعل نيرانًا قد تلتهم المنطقة بأكملها

وزير الخارجية والمغتربين
وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بو حبيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طلب وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بو حبيب من جدة خلال مشاركته بالاجتماعي الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي، من المجتمع الدولي تحمل مسؤولية كبرى يوقف المعايير المزدوجة والدعم الأعمى للمحتل".

وقال: "إن الحصار المفروض على غزة، والذي يؤثر على أكثر من مليوني فلسطيني، يشكل جريمة صارخة ضد الإنسانية".

وتابع بو حبيب: "إن لبنان، هذا البلد المحبّ للسلام، يوجه تحذيرًا صارخًا اليوم: استمرار العدوان على غزة يمكن أن يشعل نيرانًا قد تلتهم المنطقة بأكملها".

كما أجرى وزير خارجية لبنان سلسلة مشاورات واجتماعات تشاورية مع ٨ وزراء خارجية مشاركين في الاجتماع الوزاري: فلسطين، العراق، الإمارات العربية المتحدة، تونس، البحرين، الكويت، باكستان وإندونيسيا.

وقال بعد لقائه وزير خارجية المملكة العربية السعودية الامير فيصل بن فرحان آل سعود: نعوّل على دور المملكة المحوري لإعادة التوازن للشرق الأوسط.
 

ads
عبد الله بو حبيب لبنان منظمة التعاون الإسلامي
ads