برلمانية الوفد: إسرائيل كيان استعماري بلطجي

قال ياسر الهضيبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن مصر تكتب تاريخها بيدها، وتصنع حاضرها ومستقبلها دون إملاءات من أحد، مشيرًا إلى أن القرار المصري يتم اتخاذه بضمير زعيمها.

وأضاف: إسرائيل لم تخيب الظن في أنها كيان استعماري وبلطجي.

وأكد الهضيبي في الجلسة الطارئة التي يعقدها مجلس الشيوخ اليوم لمناقشة مستجدات الأوضاع في فلسطين، أن إسرائيل اعتادت على ارتكاب المجزرة تلو الأخرى، ودوما سوف نرددها جيل ورا جيل أننا سنعادي إسرائيل.

وواصل: المجلس اليوم صفق للدولة المصرية ورئيسها وقواتها المسلحة، ورغم أن ذلك استثناء من اللائحة إلا أنه مستحق لمساندة ومناصرة قضية بهذا الحجم.