وزير الخارجية الكويتي يبحث هاتفيا مع المفوض العام لوكالة (الأونروا) الجهود في فلسطين

بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، هاتفيًا مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، الجهود الحثيثة التي تقوم بها الوكالة والعاملون فيها على الأرض في فلسطين.

وقالت الخارجية الكويتية - في بيان اليوم الأربعاء - إن الشيخ سالم الصباح أعرب، خلال تلقيه اتصالا هاتفيا، من فيليب لازاريني عن خالص التعازي والمواساة للأرواح التي زهقت لموظفي الوكالة الذين سقطوا جراء العمليات العسكرية العشوائية الأخيرة في قطاع غزة، مستفسرا عن سير العمليات التي تقوم بها الوكالة حاليا تجاه مساعدة الأشقاء الفلسطينين على الأرض.

وأكد وزير الخارجية الكويتي، تضامن دولة الكويت ومساندتها لأعمال الوكالة خاصة في ظل المعاناة وتفاقمها جراء التطورات المأساوية الراهنة، مشددا - كذلك - على ضرورة تكافل المجتمع الدولي تجاه المسؤولية الأخلاقية والإنسانية لدعم ضمان استمرار تمويل أنشطة الوكالة وبرامجها وأعمالها مما يسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وعلى حتمية تضافر الجهود الدولية للوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

من جانبه، قدم لازاريني شرحا للخطوات التي تتخذها الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تجاه الأشقاء الفلسطينيين والعمليات الإغاثية وإيصال المساعدات لمحتاجيها معربا عن الحاجة الملحة لدعم المجتمع الدولي؛ لتسهيل عبور المساعدات الإنسانية عبر منافذ آمنة ومصانة دوليا.