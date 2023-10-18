صور| أهالي الوادي الجديد يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة

تظاهر مئات الأهالي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، منددين بالاعتداءات الإسرائيلية الوحشية، ضد المواطنين المدنيين في قطاع غزة الفلسطينية، وكان آخرها قصف مستشفى المعمداني الأهلي، الأمر الذي أسفر عن استشهاد المئات، وإصابة آخرين.

وتجمع أهالي الوادي الجديد بميدان الساحة الشعبية بمدينة الخارجة مرددين هتافات " يا فلسطين احنا وراكي بالملايين.. بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين.. بالطول بالعرض هنجيب إسرائيل الأرض، "كما حرق شباب المحافظة علم إسرائيل وسط هتافات منددة بالعدوان الغاشم على المدنيين الفلسطينيين.

كما أدى جموع أهالي المحافظة صلاة الغائب على ارواح شهداء فلسطين بحضور رموز العمل السياسي والشعبي والتنفيذي بالمحافظة.

من جانب آخر عززت الأجهزة الأمنية تواجدها بمحيط ميدان الساحة، وعند البوابات منعًا منعًا لتعطيل الحركة العامة والمواصلات.

المئات يتظاهرن بالوادي الجديد ضد اسرائيل

جانب من تظاهرات الوادي الجديد

جموع الوادي الجديد تندد بقصل مستشفى المعمداني في فلسطين (1)

جموع الوادي الجديد تندد بقصل مستشفى المعمداني في فلسطين (2)

حرق علم اسرائيل

رفع علم فلسطين بميدان الوادي الجديد

رموز العمل التنفيذي والشعبي والسياسي بالوادي الجديد خلال التظاهرات

شباب الوادي يحرق علم اسرائيل

صلاة الغائب على ارواح شهداء فلطسين (1)

صلاة الغائب على ارواح شهداء فلطسين (2)

صلاة الغائب على ارواح شهداء فلطسين (3)