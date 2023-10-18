المعهد الفني للتمريض بجامعة قناة السويس يستقبل 1700 طالب وطالبة

نظم المعهد الفني للتمريض بجامعة قناة السويس لقاء تعريفي للطلاب الجدد، وذلك بمدرج عثمان، اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر.

تأتي اللقاءات التعريفية للطلاب الجدد، برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض ورئيس مجلس إدارة المعهد الفني للتمريض وبإشراف الدكتورة صفاء جمعة مدير المعهد.

جاء اللقاء بحضور الدكتور محمد متولي منسق الأنشطة بالمعهد والدكتورة نجلاء صبري منسق الفرقة الأولى وصفاء محمد أمين المعهد، بالتنسيق مع إتحاد الطلاب وبمشاركة أسرة طلاب من أجل مصر ووحدة الدعم الأكاديمي بالكلية.

بدأ اللقاء السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة مباركة لآيات من القرآن الكريم، وتخلل الحفل فقرات للأنشطة الطلابية في مجالات الشعر والغناء والابتهالات.

كما تم عرض فيلم وثائقي عن المعهد الفني للتمريض والأنشطة والتدريبات العملية التي تتم داخل المعهد.

ورحبت الدكتورة وفاء عبد العظيم بالطلاب الجدد، ثم قامت بتعريف الطلاب بالمعهد وإمكانياته وما للطلاب من حقوق وما عليهم من واجبات تجاه إدارة المعهد وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالمعهد، متمنية لهم عاما دراسيا موفقا حافلا بالأنشطة الطلابية.

وبدورها تحدثت الدكتورة صفاء جمعة عن رسالة المعهد الذي يهدف إلى منتج تعليمي هو خريج مؤهل قادر على تقديم العناية التمريضية للمرضى والتعامل مع المشاكل الصحية للمرضي والمجتمع باقتدار وكفاءة مع الحرص على تقديم تمريض قائم علي الدليل والبرهان العلمي من خلال توفير بيئة تعليمية مجهزة بأحدث الأجهزة ومعامل المهارات.

وفي نهاية اللقاء قام الدكتور محمد عبد النعيم بإلقاء كلمته التي هنأ خلالها الطلاب؛ لإنضمامهم لأسرة المعهد، مشيرًا إلى أن دفعة هذا العام بالمعهد بلغ عدد طلابها 1700، لافتًا إلى الإقبال الشديد الذي يحظى به المعهد، مؤكدًا أن هناك ثلاث أهداف مشروعه لكل طالب بالمعهد وهى: خريج ناجح يخدم المجتمع، الحصول على وظيفة فور التخرج، فرصة للطلاب المتفوقين في الالتحاق بكلية التمريض.

وطالب " عبد النعيم" الطلاب الجدد بضرورة الاستفادة من خبرات الأساتذة بالمعهد، مؤكدًا أن الأساس النظري إلى جانب التدريب العملي، السبيل الأمثل لخريج ذو مهارات قادر على تلبية احتياجات سوق العمل الفعلية.

كما تطرق نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للحديث عن الأنشطة الطلابية ومجالاتها، معلنًا أن الأنشطة متاحة لجميع الطلاب بهدف فرز وأكتشاف المواهب؛ لدعمها وتوجيهها إلى طريق النجاح.