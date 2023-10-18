ads
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الأوبرا تعلق أنشطتها ثلاثة أيام حدادا على شهداء فلسطين

بناء على قرار رئيس الجمهورية باعلان الحداد العام

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، اليوم الأربعاء، تعليق جميع الأنشطة والفعاليات على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الاربعاء 18 اكتوبر وحتى الجمعة 20 أكتوبر.

وأوضحت الأوبرا فى بيان لها، أن ذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية حزنا على الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة. 

وتابعت: وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، بناء على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

ads
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحداد العام قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة الشعب الفلسطيني نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة دار الأوبرا المصرية
ads