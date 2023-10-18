الأوبرا تعلق أنشطتها ثلاثة أيام حدادا على شهداء فلسطين

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، اليوم الأربعاء، تعليق جميع الأنشطة والفعاليات على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الاربعاء 18 اكتوبر وحتى الجمعة 20 أكتوبر.

وأوضحت الأوبرا فى بيان لها، أن ذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية حزنا على الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة.

وتابعت: وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، بناء على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.