برلمانية: ندعم القيادة السياسية في جميع قراراتها لحماية الأمن القومي المصري

قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن موقف مصر من القضية الفلسطينية واضح وثابت في دعم الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدة أن رفض مصر التهجير من أجل القضية نفسها حتي لا يتم تصفية القضية وإخلاء المنطقة للاحتلال الإسرائيلي.

واوضحت خطاب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، اننا خلف القيادة السياسية في جميع قراراتها واجراءاتها بكل الطرق التي أعلنتها سواء بالتظاهرات أو التصعيد مقابل التصعيد ، قائلة : أمن مصر خط أحمر وعلي الجميع أن يخشى مصر فقواتنا المسلحة وشرطتنا المصرية درع قوي يحمي بلادها .

وافادت عضو مجلس الشيوخ، أن مصر شعبا وجيشا خلف الرئيس السيسي لحماية الدولة ، قائلة : ونعم للتظاهرات في أي وقت رفضا لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية ، مشيرة إلي أن مصر حاضنة لجميع ضيوفها ولكن ليس علي حساب تصفية قضية الأشقاء الفلسطينيين.

وأدانت النائبة حياة خطاب، استمرار جرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد الاشقاء في فلسطين والتي كان اخرها قصف مستشفى المعمداني والتي راح ضحيتها أكثر من ٥٠٠ شهيد، مشددة على ضرورة أن يتحرك العالم أجمع لوقف تلك المجازر والحصار التي فرضته قوات الاحتلال ضد الاشقاء في الاراضي الفلسطينية.